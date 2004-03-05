Parteien bereiten sich auf den "Endspurt" vor

Die Salzburger FPÖ hat den Wahlkampf bereits beschlossen, die anderen Parteien lassen sich damit noch Zeit. "Wir kämpfen bis zuletzt", heißt es sowohl aus den Reihen der ÖVP als auch der SPÖ. So gab die SPÖ am Donnerstag lediglich den "Startschuss zum Endspurt", und auch die ÖVP sieht für den Freitag vor: "Wahl.Endspurt." Die Grünen wiederum starten am Freitag den "Countdown zum Grün-Sonntag".



Spannung verheißt in Salzburg nicht nur das Rennen um den ersten Platz, sondern auch das um den dritten. Die SPÖ mit Gabi Burgstaller als Spitzenkandidatin möchte stimmenstärkste Partei werden und Landeshauptmann Franz Schausberger in seiner Funktion ablösen; die Grünen wollen die FPÖ überrunden.



Einen klaren Vorsprung für die SPÖ sieht eine Umfrage des Linzer "market"-Institutes aber nicht nur in Salzburg voraus. Demnach lag vor wenigen Tagen die SPÖ rund um Vorsitzenden Peter Ambrozy in Kärnten mit 39 Prozent klar vor der FPÖ mit 34 Prozent. Und auch eine knappe Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen glaubt an eine Ablöse Jörg Haiders als Landeshauptmann. Laut einer OGM-Umfrage für "Format" denken 43 Prozent, dass Haider nach dem 7. März nicht mehr an der Spitze des Landes stehen wird. Allerdings sind 42 Prozent davon überzeugt, dass er erneut das Rennen macht.



Anders als in Kärnten treten in Salzburg nur vier und bereits im Landtag vertretene Parteien an: ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne. In Kärnten kandidiert ebenso die KPÖ; die Grünen wollen den Einzug in den Landtag schaffen. In Salzburg finden überdies Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahlen statt.