Parteienvielfalt in der Steiermark

Mindestens sieben Parteien bzw. Listen haben ihre Kandidatur für die - aller Voraussicht nach am 16. Oktober stattfindenden - Landtagswahlen angekündigt. Vor allem das Antreten Hirschmanns macht Prognosen über den Wahlausgang zu einem Lotteriespiel.



Unbestritten ist, dass ÖVP und SPÖ das Rennen um Platz Eins unter sich ausmachen werden. LH Waltraud Klasnic und ihr Stellvertreter Franz Voves liefern sich seit Wochen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den Landeshauptmann-Sessel. Der Ausgang ist mehr als offen.



Dasselbe gilt auch für die weiteren Plätze in der Wählergunst. Die Liste Hirschmann (LH) hat dabei ebenso Chancen auf den dritten Platz wie die Grünen , die von Parteichefin Ingrid Lechner-Sonnek in die Wahl geführt werden.



Für die weiteren kandidierenden Parteien geht es wohl in erster Linie um den erstmaligen bzw. Wiedereinzug in den Landtag - wenngleich Überraschungen niemals ausgeschlossen sind.



Die österreichweit von Krisen geschüttelte FPÖ tritt erneut mit Parteichef Leopold Schöggl an. Ebenfalls zur Kandidatur entschlossen hat sich das BZÖ . Am kommenden Sonntag will sich die orange Abspaltung inhaltlich positionieren. Eine "personelle Überraschung" soll dann den Wahlerfolg sicherstellen helfen, heißt es hinter vorgehaltener Hand.



Eine Überraschung wird auch der KPÖ zugetraut, die ihr Grazer Zugpferd Ernest Kaltenegger in die Wahlschlacht wirft.