Pasching setzt auf die Finanzkrise

Golden Source erstellt zentralisierte Datensysteme für Firmen aus der Finanzbranche. Ziel ist, sämtliche relevanten Informationen - die meist aus zahllosen unterschiedlichen Quellen stammen - innerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen. So könnte sich etwa das Risikomanagement einer Bank auf die selben Daten stützen, wie zum Beispiel die Wertpapierhändler des Instituts. Risiken wären für alle jederzeit leichter erkennbar, was - so Raeves - gerade durch die aktuelle Finanzkrise an Bedeutung gewinnt. Zu den Kunden von Golden Source zählen unter anderem UBS, Deutsche Bank und HSBC.



Forschung in Österreich



Dass die Forschungsarbeit in Österreich stattfindet, beruht auch auf Zufall: Es hätten sich zur richtigen Zeit entsprechende Spezialisten - die meisten davon Absolventen der Uni-Linz - zusammengefunden. Von den 300 Mitarbeitern, die Golden Source beschäftigt, arbeiten 40 in Pasching. Laut Raeves ist das größere Entwicklungszentrum des Unternehmens in Indien keine Gefahr für den heimischen Standort: Viel des Innovationspotenzials gehe von Österreich aus, während in Indien eher das Tagesgeschäft erledigt würde.