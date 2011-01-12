Passagierzuwachs für die AUA

Sowohl die AUA als auch der Lufthansa-Konzern haben in dem von den witterungsbedingten Schwierigkeiten und Verzögerungen auf vielen europäischen Flughäfen belasteten Dezember leichte Zuwächse vermeldet: Die AUA brachte es trotz des Winterchaos im letzten Monat des Jahres auf ein Plus von 4,5 Prozent. Die Gruppe musste in den letzten Wochen des alten Jahres tausende Flüge streichen. Für den Konzern bedeutete dies im Verkehr im Dezember 2010 Stagnation.



Die AUA-Vorstände Andreas Bierwirth und Peter Malanik hoben die Verkehrszahlen der österreichischen Gesellschaft als umso beachtlicher hervor, als dies trotz der geltenden Kapazitätsauflagen der EU und externer Belastungen wie Vulkanasche und Winterchaos erfolgt sei. Man habe das Passagierziel erreicht und damit eine gute Basis geschaffen, um das Ergebnisziel für 2011 - operativer Betriebsgewinn - zu meistern. Dies trotz des weiter schwierigen Marktumfelds. "Wir müssen nun weiter konsequent an der Sanierung arbeiten."



AUA: 76,8 Prozent Auslastung



Bei der AUA stieg die Auslastung (Passagierfaktor um 2,8 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent. Im Monat Dezember lag die Auslastung der Flüge 72,4 Prozent aber um 0,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahresmonat.



Im vierten Quartal haben Austrian Airlines über 2,5 Millionen Passagiere befördert. Das waren um 7,2 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahresquartal. Die Auslastung hat sich im Schlussquartal um 0,8 Prozentpunkte auf 75,4 Prozent verbessert.



Lufthansa: 79,4 Prozent Auslastung



Die Lufthansa meldet für das abgelaufene Jahr im Konzern eine um 1,4 Prozent verbesserte Auslastung. Bei der Lufthansa Passage lag der Sitzladefaktor bei 79,4 Prozent.



Passagierrekord für Swiss



Einen Passagierrekord vermeldet hat die Swiss. Die schweizerische Tochter der Lufthansa hat erstmals seit ihrem Neustart vor acht Jahren mehr als 14 Millionen Passagiere (plus 2,8 Prozent) befördert. Auf Rekord war auch die Auslastung, sie lag bei mehr als 82 Prozent. Die britische Neuerwerbung bmi hat 6,2 Mio. Passagiere befördert, bei einer Jahresauslastung von durchschnittlich 71,7 Prozent.