"Patient" RHI soll heuer wieder vollständig genesen

Nach der "Amputation" des kranken US-Standbeins in Form einer Entkonsolidierung wird der "Patient" RHI nach den Vorstellungen des neuen Top-Managements rasch genesen. Eine neue Kapitalstruktur soll heuer wieder deutlich positive Ergebnisse bringen, kündigte Finanzvorstand Eduard Zehetner an. Liquiditätsprobleme gebe es keine, sagte Draxler: "Die Banken garantieren das langfristig."



Die Kosten für das US-Abenteuer werden mit mehr als einer halben Milliarde Euro beziffert. Die Umsatzeinbuße, die durch den Rückzug aus den USA entsteht, beläuft sich auf 400 Mill. Euro. Der Weltmarkt-Anteil des Unternehmens sinkt von 15% auf 11%, was aber immer noch die Marktführerschaft bedeutet. . Der RHI-Konzern erwartet heuer einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro.



Die Klagen von Asbest-Geschädigten in den USA hätten sich 2001 bei der RHI gegenüber dem Jahr davor auf 400.000 verdoppelt, auch andere renommierte Konzerne seien schwer betroffen. In ganz USA seien bereits etwa 1 Million Klagen anhängig, und die Anwälte gingen sehr aggressiv vor, berichtete RHI-Vorstand Andreas Meier.



Obwohl sich der RHI-Konzern auf das Kerngeschäft Feuerfest konzentrieren will, wurde der Verkauf der Dämmstoff-Tochter Heraklith vorläufig auf Eis gelegt.