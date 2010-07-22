Paul und kein Ende

Mehr noch, er wurde von der spanischen Stadt Carballiño offiziell zum Lieblingsfreund der Stadt ernannt. Wir gratulieren. Überhaupt war er recht umtriebig in letzter Zeit. Paul wird zur Modemarke, Paul soll Buchmacher in Russland werden, für Paul wurde ein Liebeslied gedichtet, Paul sagt den nächsten russischen Präsidenten voraus, Paul bekommt ein Angebot aus Madrid, Paul gibt es für das iPhone. Da stellt sich die Frage, was uns den Tag versüßen wird, wenn Paul einmal nicht mehr ist. Immerhin befindet er sich schon im fortgeschrittenen Alter. Wird das Leben noch einen Sinn haben? Eher nicht.