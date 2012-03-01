Peng, Chinas Carla Bruni

Bevor noch irgendjemand etwas von ihrem Mann gehört hatte, war Peng Liyuan schon eine Berühmtheit. Die Frau des chinesischen Vizepräsidenten Xi Jinping ist eine gefeierte Sängerin. Populär wurde sie mit ihren Auftritten bei der Neujahrsgala des Staatssenders "CCTV", des meistgesehenen Fernsehprogrammes der Welt mit mehr als 700 Millionen Zuschauern.



Bis auf eine einzige Ausnahme ist sie in jeder Sendung des seit Anfang der 1980er Jahre existierenden Ereignisses aufgetreten. In ihren Volksliedern mit Titeln wie "Die Leute aus unserem Dorf" besingt sie gerne die Schönheit ihrer Heimat und des Landlebens.



Ihre Karriere begann Peng bei der Volksbefreiungsarmee, der sie 1980, im Alter von 18 Jahren, als einfache Soldatin beitrat. Dies soll ihr unter anderem bei der Identitätsfindung geholfen haben, da es in ihrer Familie Konterrevolutionäre gab und Teile ihrer Verwandtschaft in Taiwan leben. Nach dem Eintritt in die Armee wurde schon bald Pengs musikalisches Talent entdeckt. Sie war eine der Ersten, die das Studium in traditioneller ethnischer Musik abschloss, das in den 1980er Jahren geschaffen wurde. Anfänglich trat sie vor den Truppen zur Stärkung von deren Moral auf, inzwischen ist sie Professorin an der Universität Peking und bekleidet den Rang einer Generalmajorin.



Xi Jinping lernte sie 1986 auf Vermittlung von Freunden kennen. Wie beide heute bestätigen, war es Liebe auf den ersten Blick. Doch ihre Eltern waren anfänglich gegen eine Beziehung; entstammte doch Xi der chinesischen Polit-Aristokratie, deren Sprösslinge oft der Ruf vorauseilt, arrogant und korrupt zu sein: Sein Vater war Xi Zhongxun, ein kommunistischer Revolutionär und politischer Anführer der ersten Generation in der Volksrepublik. Doch der junge Xi Jinping entpuppte sich als bescheidener und zurückhaltender Mensch, was ihm schließlich den Segen der Pengs einbrachte. Ein Jahr später heiratete er Liyuan, heuer werden die beiden ihr 25-jähriges Hochzeitsjubiläum begehen.



1992 gebar sie eine Tochter, der das Paar den Namen Xi Mingze gab, was so viel wie "eine gute Person für das Land" bedeutet.



Lange Zeit war Peng Liyuan für die Mehrheit der Chinesen bekannter als ihr Mann. Bis heute kursiert der Witz: "Wer ist Xi Jingping?" - "Der Mann von Peng Liyuan." Spätestens, wenn im Oktober wie erwartet Xi das Kommando in China übernehmen und Präsident der Volksrepublik werden soll, dürfte sich das ändern. Dann wird Peng die First Lady an der Seite des Präsidenten sein. Ein Vorbild für diese Paarung gibt es bereits in Frankreich. Dort ist die Chansonnière Carla Bruni die Frau an der Seite des Präsidenten Nicolas Sarkozy.