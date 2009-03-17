Pensionen: Hundstorfer sieht keinen Handlungsbedarf

So sei etwa beim Bundeszuschuss mit einem Mehrbedarf von 270 Mio. Euro zu rechnen. Dieses Geld müsse eben aus dem Budget zugeschossen werden.



Auch für die kommenden Jahre kündigte Hundstorfer keine einschneidenden Maßnahmen an. Solange er das Pensionsmonitoring nicht in der Hand habe, werde er sich dazu nicht im Detail äußern. Das Pensionsmonitoring ist noch im Entwicklungsstadium. Es soll Handlungsanleitungen für die Politik geben, was zu tun ist, wenn sich relevante Parameter für das Pensionssystem wie Demografie oder Wirtschaftslage drastisch ändern.



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