Pensionskassen hoffen auf ein baldiges Ende der Aktienbaisse

Es werde aber auch Pensionen geben, die in der Größenordnung von 2 bis 3% leicht erhöht werden. Schon im vergangenen Jahr gab es aufgrund der Baisse an den Börsen für ca. 10.000 Bezieher einer Firmenpension Kürzungen von 2 bis 3%. So unangenehm und unerfreulich diese Maßnahmen seien, sollten sie nicht mit sozialen Härten für die Betroffenen verbunden sein, so Neyer. Mittelfristig rechnet er mit jährlichen Erträgen von 6 bis 7%. "Es gab noch nie mehr als drei Katastrophenjahre hintereinander", begründet er seinen Optimismus. Keine Einbußen haben die ca. 10.000 Bezieher in leistungsorientierten Systemen zu erwarten. Bei ihnen garantiert der Arbeitgeber nicht die Einzahlung eines bestimmten Beitrages in die Pensionskasse, sondern die Auszahlung einer bestimmten Pensionshöhe aus der Pensionskasse - und muss im Fall des Falles Kapital in die Kasse nachschießen. Wieviel das für heuer sein werde, konnte Neyer nicht sagen.



Die 13 betrieblichen und 7 überbetrieblichen Pensionskassen sind jedenfalls vorsichtiger geworden und werden den Aktienanteil in den Portfolios weiter zurückschrauben. Derzeit sind insgesamt knapp 30% in Aktien investiert.



Ohne eine baldige - und nachhaltige - Erholung der Aktienmärkte drohen den Pensionskassen Probleme mit der gesetzlichen Mindestverzinsung. Über einen Beobachtungszeitraum von 5 Jahren müssen mindestens 1,5% erwirtschaftet werden. Ob sich das für den maßgeblichen Zeitraum 1999 bis 2003 ausgeht, ist fraglich. Eine Lösung der Problematik könnte in Zukunft ein längerer Durchrechnungszeitraum sein. Dazu müsste das Pensionskassengesetz geändert werden, sagt der Geschäftsführer des Fachverbandes, Fritz Janda.



Die österreichischen Pensionskassen verwalten derzeit ein Vermögen von 7,8 Mrd. Euro. Die Zahl der Anwartschaftsberechtigten betrug Ende Oktober 303.000, jene der Leistungsberechtigten 37.800.