Pensionskonto: "Eine tolle Idee"

Angesichts der Fülle an unterschiedlichen Produkten für die private Altersvorsorge (Lebensversicherung, Zukunftsvorsorge, Pensionskassen, Abfertigung Neu) ist der Ruf nach einem "Pensionskonto" für Konsumenten laut geworden. Der Versicherungsverband hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, mit der die Machbarkeit eines derartigen Kontos geprüft werden soll. "Ich glaube, dass das eine tolle Idee ist", sagte UNIQA-Vorstand Karl Unger vor Journalisten. Das Grundmodell sieht in der ersten Phase vor, dem Konsumenten über das Internet einheitliche Informationen aus allen Vorsorgeeinrichtungen der zweiten und dritten Säule zur Verfügung zu stellen. Betreiber des Pensionskontos soll eine eigene Gesellschaft sein, die zunächst den Versicherungen, Pensionskassen und Mitarbeitervorsorgekassen gehören soll.