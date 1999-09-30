Per Cable Liner von der "Badner" zum Multiplex

Der 350 Mill. Schilling teure Cable Liner ist vor allem als Service für die über 4.000 Arbeitnehmer der SCS sowie für Jugendliche gedacht, erklärte Vorstandsvorsitzender Michael Kraus gestern in



einer Pressekonferenz. Die zunächst 1,8 km lange Verbindung soll im September 2000 fertig sein; eine zweite Ausbaustufe soll 2004 realisiert werden. In der letzten Ausbaustufe soll der Cable Liner



alle 30 Sekunden je 40 Personen von 7 bis 1 Uhr transportieren.



Nächstes Jahr wird der Badebetrieb in der "Pyramide" eingestellt, der "City Club" wird in ein Kongresszentrum umgebaut. Die SCS werde dabei allerdings nicht selbst als Veranstalter auftreten, sondern



mit nationalen und internationalen Partnern kooperieren, die bereits reges Interesse gezeigt hätten. Man sei "geradezu gedrängt worden, die Facilitäten zur Verfügung zu stellen", so Kraus.



Das neue Veranstaltungszentrum sei nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zur Wiener Messe zu sehen, betonte der Vorstandschef.



Bis zum Frühjahr 2001 soll südlich des Multiplex ein 50.000m² großes Fachmarktzentrum entstehen. Neben Filialen eines Baumarktes sowie Elektrohändlers wird das Gebäude einer Cardbahn und 6 UCI-



Kinosälen Platz bieten. Die Investitionen in die Infrastruktur und für das Fachmarktzentrum belaufen sich auf 1 Mrd. Schilling.