Peres: Tausche Terrorverzicht gegen Blockadeende

"Die Blockade hätte in fünf Minuten beendet werden können, wenn die Machthaber in Gaza gesagt hätten: Wir wollen Frieden, wir anerkennen Israel, wir sind gegen Terror. Das ist alles. Sie könnten das ganze Problem lösen, wenn Gaza sich verhielte wie die Westbank - dasselbe palästinensische Volk, dieselbe israelische Regierung", sagte Peres in einem Interview mit der Tageszeitung Standard (Mittwoch-Ausgabe).



Die israelischen Truppen seien vollständig aus Gaza abgezogen, sagte Peres. "Es gab keinen einzigen Israeli mehr in Gaza, und wir konnten nicht verstehen, warum sie 10.000 Raketen auf die Zivilbevölkerung in Israel abgeschossen haben. Wir konnten den Sinn nicht verstehen, und wir mussten Gegenmaßnahmen treffen. Es hat lange gebraucht, bis wir sie dazu gezwungen haben, damit aufzuhören".



Auf die Frage, ob Israel die Blockade des Gaza-Streifens aufheben werde, antwortete Peres: "Ja, wenn sie den Terror beenden, warum nicht? Es ist eine Sache von zwei Seiten, nicht von einer. Warum wird nicht der gleiche Druck auf die Hamas ausgeübt? Warum bekommen sie die Erlaubnis, den Frieden zurückzuweisen, Verhandlungen abzulehnen, israelische Soldaten zu entführen? Es ist ein wenig unfair, den ganzen Druck auf Israel zu legen und sie in Gaza ein Regime führen zu lassen, das allen Werten von Europa, den USA und uns selbst zuwiderläuft."



Die Frage, ob mit den Schiffen, die Gaza ansteuerten, eine neue Konfrontation drohe, beantwortete der israelische Präsident mit einer Gegenfrage. "Wozu kommen diese Schiffe? Man kann heute Lebensmittel und Medikamente ohne jedes Problem in den Gazastreifen bringen. Darauf haben sie keine Antwort. Ich weiß nicht, ob die internationale Gemeinschaft derartige Provokationen fördern sollte."