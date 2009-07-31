Personalisierte Formulare

PDFs mit Formularfeldern sind eine praktische Sache, wenn es um Preiserhebungen, Kundenbefragungen oder Anmeldungen geht. Mit der neuen Version von pdf-FieldMerge kann man die Formulare vor dem Versand mit individuellen Stammdaten versehen.
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Der Empfänger muss dann nur noch die relevanten Felder ausfüllen, was die Antwortzeit drastisch verkürzt.
Das Programm verarbeitet Daten aus Quellen wie Excel, Datenbanken sowie Dateien im FDF- und X/FDF-Format und befüllt auf Knopfdruck PDF-Formulardateien mit einer beliebigen Anzahl von Datensätzen. Das weitere manuelle Ausfüllen ist dann problemlos im kostenlosen Adobe Reader möglich.
Die Version 7.0 liest nun auch Daten aus einer CSV-Datei ein. Damit ist es möglich, auch eine große Anzahl von personalisierten PDF-Formularen automatisiert in einem Arbeitsschritt zu erzeugen. Gleichzeitig können Feldparameter mit übergeben werden, um beispielsweise den Schreibschutz für ein Feld zu setzen oder Felder in Text zu wandeln.
pdf-FieldMerge kann von pdf-office.com als Testversion heruntergeladen werden. Die Vollversion gibt es ab 89 Euro zzgl. MwSt. für Windows, Linux und Mac OSX.