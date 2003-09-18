Personalleiter tagen in Wien

Zum 11. Mal kommen die Bundes-Personalleiter heute und morgen, Freitag, zur traditionellen Tagung in Wien zusammen, die heuer unter dem aktuellen Motto "Personalmanagement für ältere und behinderte ArbeitnehmerInnen" steht. Nach der Eröffnung durch Bundeskanzler Wolfgang Schüssel beleuchtet Emmerich Bachmayer, Leiter der Sektion Öffentlicher Dienst und Verwaltungsreform im Bundeskanzleramt, die Potenziale älterer ArbeitnehmerInnen. Daneben referieren Experten über Erhebungen zu altersgerechten Arbeitsbedingungen.