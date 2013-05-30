Perspektiven der Jugend: Europa versus Indien

An Selbstvertrauen mangelt es in Asien nicht (mehr). China versucht sich seit der Jahrtausendwende wirtschaftlich und militärisch als Weltmacht zu inszenieren. Die indische Politik tritt da viel weniger aggressiv auf der internationalen Bühne auf. Dafür strotzen die Inder, trotz mittlerweile langsamer wachsender Wirtschaft, noch immer vor Selbstvertrauen.



Indische Konzerne übernehmen (marode) Firmen in Europa und der Entrepreneurship-Geist in der IT-Szene ist erst vor wenigen Jahren so richtig erwacht. Die gut ausgebildeten Software-Ingenieure programmieren heute nicht mehr im Outsourcing-Center Software für US-amerikanischen Banken und Versicherungen, sondern arbeiten an ihren eigenen Ideen und Produkten. Viele Internet Start-ups ziehen nun aus, um international den Durchbruch zu schaffen.



Aber auch der kleine Mann aus der neuen indischen Mittelschicht geht - trotz Jammern (da unterscheiden sich die Österreicher und Inder überhaupt nicht) - mutig in die neuen Zeiten. Und das mit vollem Recht. Durch sein Einkommen schaffte er sich in den vergangenen Jahren einen bescheidenen Wohlstand. Wenn ein einigermaßen gut ausgebildeter Software-Ingenieur mit drei bis fünf Jahren Berufserfahrung gleich drei- bis fünfmal so viel verdient wie sein Vater, der vielleicht schon 30 Jahre als Beamter dient, wirkt sich das natürlich positiv aufs Ego der Jugend aus. Und die Jungen sind in der Mehrheit: 50 Prozent der indischen Bevölkerung sind jünger als 25Jahre.



Genau umgekehrt verhält es sich in alternden Gesellschaften Mitteleuropas. In Österreich liegt der Altersmedian der Bevölkerung bei 42 Jahren. Die Nachkriegs-Generation der Baby-Boomer genoss ein Leben in materiellem Reichtum, das es in dieser Form und in diesem Ausmaß bei uns in den kommenden Jahrzehnten nicht mehr geben wird. Was ein junger Facharbeiter ohne Matura vor 30 Jahren bei uns an real verfügbarem Einkommen hatte, verdient kaufkraftbereinigt heute kein Universitätsabsolvent mehr.



Das schlägt sich natürlich auch auf die Psyche der heutigen Jugendlichen in Mitteleuropa. Die Jugendlichen in Spanien, Portugal oder Griechenland haben sowieso jegliche Perspektive bereits verloren.



Mit dem entsprechenden Selbstvertrauen kann man natürlich leichter die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen. Daher ist die urbane und gut ausgebildete Jugend Indiens mit ihrer Zuversicht der europäischen in dieser Hinsicht einen entscheidenden Schritt voraus.



Wir müssen in Europa aufpassen, nicht in Selbstmitleid zu versinken, stattdessen aber unsere bereits vorhandene Infrastruktur und unsere Technologien dazu zu nutzen, um unsere Wirtschaft und Gesellschaft wieder auf gesunde und nachhaltig tragende Beine zu stellen. Und diese müssen nicht unbedingt durch Konsum und Einkommen definiert sein.