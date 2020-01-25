Peruaner wählen ein neues Parlament

Lima. In Peru wird am heutigen Sonntag ein neues Parlament gewählt. Staatschef Martin Vizcarra hatte es Ende September aufgelöst und Neuwahlen ausgeschrieben, nachdem eine Vertrauensfrage im Parlament gescheitert war. Die Opposition um Keiko Fujimori wehrte sich vor allem gegen die von Vizcarra forcierte Korruptionsbekämpfung.

Fujimoris rechtspopulistische Partei Fuerza Popular (Volkskraft) setzte die Regierung des parteilosen Vizcarra mit ihrer Mehrheit im Parlament ständig unter Druck. Weil er sich in seinen Bemühungen gegen Freunderlwirtschaft und Mauscheleien von den Abgeordneten ausgebremst sah, löste er das Parlament auf und setzte Neuwahlen an. Beobachter erwarten massive Stimmenverluste für die FP. Der Präsident erhofft sich wiederum durch die Neuwahl ein Ende der politischen Blockade.

In Peru herrscht ein weitverbreitetes Misstrauen gegen Politiker und Parteien. Die vier Vorgänger Vizcarras waren in Korruptionsermittlungen verwickelt. Auch Keiko Fujimori steht wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der weitverzweigten Affäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht unter Druck. Für die Bestimmung der 130 Abgeordneten sind rund 24 Millionen Bürger wahlberechtigt. Die Wahllokale öffnen um 08.00 Uhr (14.00 MEZ) und schließen um 16.00 Uhr (22.00 MEZ). (apa, dpa, afp)