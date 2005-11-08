Pessimismus im Mittelstand

Mehr Firmen-Pleiten

Die Zahl der Insolvenzen stieg in den ersten drei Quartalen um 17,3 Prozent auf 5275 bisher gemeldete Pleiten. Rödl sieht den Grund unter anderem bei einer zu geringen Eigenkapitaldecke der Betriebe. Mit wenig Eigenkapital sei man in Krisen nicht gut gerüstet und sei abhängig davon, dass die jeweiligen Schuldner die auf Kredit gekauften Waren pünktlich zurückzahlen. Eine ganz schlechte Zahlungsmoral habe die öffentliche Hand. Fast jeder zehnte öffentliche Auftraggeber lässt sich bis zur Zahlung mehr als 90 Tage Zeit.