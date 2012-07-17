Petting-Pointe mit schalem Nachgeschmack

Mit einer ganz besonderen Wendung konnte Elizabeth T. Spira diesmal aufwarten. Bei der traditionellen Erfolgsmeldungssendung zum Start der neuen Staffel von "Liebesg’schichten und Heiratssachen" zeigte sie nicht nur einen verkuppelten Hula-Tanzlehrer ("Aloha!") und mindestens einen unter die Haube gebrachten Hundebesitzer. Ganz für den Schluss hob sie sich die wahre Reality-Show-Gemme auf: Das hatte es wohl bis jetzt in keiner Partnersuch-Show gegeben, dass eine Frau, die einen Mann sucht, am Ende mit einer Frau vor dem Standesbeamten steht. Das war der Fall bei der Dame, die Zuseher noch aus der letzten Staffel kannten: Frau Manuela fuhr gern mit dem Ferrari, bis dato mit dem Jagdhund am Beifahrersitz. Das wollte sie ändern. Die Mission gelang, wie bereits die erste Erfolgsmeldungssendung im Herbst bewies: Da präsentierte Spira Frau Manuela im Monatszeitraffer mit einem jeweils anderen Herren auf ihrer Couch in unterschiedlich ausgeprägtem Petting-Modus. Nun das große Überraschungsmoment: Keiner dieser Herren durfte Manu den Ring anstecken, sondern Dani. Und das kommt nicht von Daniel. Das junge Glück ist beiden natürlich zu vergönnen. Doch hinterließ diese Pointe der "Liebesg’schichten und Heiratssachen" einen etwas schalen Nachgeschmack. Denn Manuela ist die Ex-Frau von Extremsportler Sepp Resnik und bereitwilliger Gast in Boulevardblättern. Wäre schön, wenn sich Spira wieder nur jenen zuwenden würde, die ihre Plattform eher brauchen als solche Selbstdarsteller.