Petzner ist Chef des BZÖ

Der erst 27-jährige Ziehsohn folgt damit seinem Vorbild Haider nach, der am Samstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Petzner nannte als sein Ziel, im Sinne Haiders Rot-Schwarz verhindern zu wollen. Eine Wiedervereinigung mit der FPÖ sei für das BZÖ kein Thema, hieß es bei einer Pressekonferenz nach dem Vorstand. "Es sind sehr große Schuhe, aber ich werde gehen, nicht fallen", sagte Petzner.



Über die Führung des Parlamentsklubs soll bei der konstituierenden Klubsitzung entschieden werden, Termin steht noch keiner fest.



Der designierte BZÖ-Obmann Stefan Petzner erklärte, der genaue Termin für die konstituierende Klubsitzung stehe auch wegen des noch offenen Begräbnistermins des verstorbenen Landeshauptmanns nicht fest. Gefragt, ob der stellvertretende BZÖ-Obmann Herbert Scheibner infrage käme, sagte Petzner, Scheibner solle eine "wichtige Rolle" einnehmen. Auf weitere Personaldebatten wollte er sich nicht einlassen.



Über die Weichenstellung in Kärnten will das BZÖ erst morgen, Montag informieren. Die Agenden des Landeshauptmanns hat einstweilen Haiders Stellvertreter Gerhard Dörfler übernommen. (APA)