Pfeil des Anstoßes

"Ich bin eine professionelle Darts- Spielerin und keine Kuriosität." Falon Sherrock, die bisher einzige Frau, die jemals an einer Darts-WM teilgenommen und bereits mehrere männliche Profis - etwa Mensur Suljovic aus Österreich - bezwungen hat, ist sauer. Weil sie vor Beginn der diesjährigen WM am Mittwoch im Alexandra Palace in London - wieder einmal - auf ihr Frausein reduziert werde, wie sie gegenüber der dpa meinte. "Letztendlich nehme ich an Darts- Veranstaltungen teil, die für alle offen sind und nicht als Frau an einem Männer-Event."



Und damit hat Sherrock freilich vollkommen recht. Nur weil die Zahl an Kandidatinnen bei einem Turnier zu wünschen übrig lässt, sollte man keine Rückschlüsse auf das Talent oder den Fleiß der weiblichen Konkurrenz ziehen, sondern sie als normal erachten. Dass das in einer zu 99 Prozent mit Testosteron geschwängerten Darts-Arena manchen Herren der Schöpfung schwerfällt, mag sein. Dennoch ist Sherrocks Wunsch nach intelligenterem Smalltalk zu respektieren. Es genügt schon, wenn sie sich anschauen lässt. Und das im doppelten Wortsinn.