Pferde-Cineasten

Es war beste Kino-Unterhaltung, was Mittwoch Abend auf ORF 1 lief. "Hidalgo" erzählt die Geschichte des gleichnamigen Mustangs, dessen Besitzer, der Postkurier Frank, zu einem legendären Rennen quer durch die arabische Wüste eingeladen wird. Zwar ist der Ausgang vorhersehbar - Pferd und Reiter (Viggo Mortensen) siegen allen Widrigkeiten zum Trotz -, aber Regisseur Joe Johnston ist hier ein sowohl spannender als auch sensibler Streifen gelungen, in dem immer wieder "Lawrence von Arabien" durchklingt: Phantastische Landschaftsaufnahmen und ein großartiger Omar Sharif, dessen Rückkehr zum Film ein echtes Geschenk für Cineasten ist.



Das eigentliche Thema in "Hildalgo" sind allerdings die Pferde. Und es verwundert nicht, dass der Regisseur auf diesem Terrain zu Hause ist: Seine Geburtsstadt Fort Worth in Texas trägt heute noch den Zusatz "Where the West begins".