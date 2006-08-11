Pferde haben keinen Respekt vor Managern

Fähigkeiten, die auch bei der Führung von Mitarbeitern von großer Relevanz sind. Der Unterschied: Einem Pferd ist es herzlichst egal, ob es ein siebenjähriges Mädchen oder einen 50jährigen Generaldirektor vor sich hat. Es folgt nur dem, der korrekt mit ihm umgeht, indem er ein klares Ziel kommuniziert, Druck ausübt und trotzdem einfühlsam ist - denn zu viel Druck erzeugt nur Gegendruck. Auf Basis dieser Tatsachen arbeiten die Anbieter von Pferdeseminaren für Führungskräfte.



"Pferde sind wie ein Spiegel. Ihre Reaktion auf das Führungsverhalten des jeweiligen Menschen ist eindeutig und sehr einprägsam", erklärt Hanreich. In dem eineinhalbtägigen Seminar, welches vom Aus- und Weiterbildungsunternehmen "dieBerater" im Reitstall "Der Windhof" im Burgenland angeboten wird, wechseln einander praktische Übungen mit den Pferden und theoretische Einheiten ab. Dornkart macht uns deutlich, worum es geht: Er steht schnaubend vor einer schwarzen Bodenplane und macht keine Anstalten darüber zu gehen - da hilft auch kein Gezerre am Strick. Saphir hingegen marschiert zielstrebig über den schwarzen Fleck hinweg. Der ausschlaggebende Unterschied liegt im Verhalten des Zweibeiners an seiner Seite.



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