Pflicht gelungen - Kür durchwachsen

Es waren hochgesteckte Ziele, die der österreichische EU-Ratsvorsitz hatte. Das jeweilige Vorsitzland kann und soll auch Akzente setzen, tatsächlich ist sein realpolitischer Gestaltungsspielraum aber begrenzt. Es sind vor allem koordinative Aufgaben, die im Mittelpunkt der meist administrativen Knochenarbeit stehen. Das Vorsitzland soll Europa einen guten Dienst erweisen, eigene Interessen hintanstellen und europäischen Verhandlungen zum Durchbruch verhelfen.

Die Mühen mit der Migration

Die Entscheidungsfindung auf EU-Ebene ist komplex und langwierig, vor allem, wenn die Positionen in den Hauptstädten einander diametral entgegenstehen. Das musste Österreich als Vorsitzland beim selbst proklamierten Paradigmenwechsel im Kampf gegen die illegale Migration am eigenen Leib erfahren. Ankündigungen alleine reichen hier eben nicht. So gibt es weiter keine Reform der Dublin-Regeln, die angestrebte vorzeitige Aufstockung der Grenzschutzbehörde Frontex wurde vertagt, Überlegungen zur Kontrolle der Migration nach Europa etwa durch außereuropäische "Anlandeplattformen" erwiesen sich als Schnellschuss.



Ein EU-Afrika-Forum als Hebel für mehr Investitionstätigkeit auf dem afrikanischen Kontinent war sinnvoll, aber gleichzeitig tat man sich mit dem Nein zum UNO-Migrationspakt selbst keinen Gefallen - eine internationale wie europäische Minderheitenposition, die schwer mit dem Anspruch eines neutralen Brückenbauers in Einklang zu bringen war und etliche Partner irritierte. Auch die divergierenden Positionen der beiden Regierungsparteien betreffend das EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn sorgten für einiges europäisches Stirnrunzeln.

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