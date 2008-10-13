Philips steigert Gewinn

Der Konzern vermeldete am Montag einen Nettogewinn von 357 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) fiel jedoch mit 37 Millionen Euro deutlich geringer aus als von Branchenexperten erwartet. Auch der Umsatz blieb mit 6,3 Milliarden Euro rund fünf Prozent hinter den Erwartungen zurück.



Angesichts der wirtschaftlichen Abschwächung schätze der Konzern die Nachfrage im vierten Quartal zurückhaltend ein. (Reuters)