Piloten bleiben auf dem Boden

Langfristig ist allerdings davon auszugehen, dass weltweit eher wieder mehr Piloten nachgefragt werden. Einer Studie des Flugzeugbauers Boeing zufolge wird sich die Zahl der Verkehrsflugzeuge von 2006 bis 2026 weltweit verdoppeln - von 18.230 auf 36.420. In diesem Zeitraum müssten mehr als 363.000 Piloten ausgebildet werden. Auch wenn Boeing inzwischen die Zahl der benötigten Passagierflugzeuge in den nächsten 20 Jahren auf 29.000 heruntergeschraubt hat, so ist der Bedarf an Piloten weltweit immer noch enorm.



Wegen der Wirtschaftskrise ist die sonst übliche Frühjahrsbelebung auf dem Piloten-Arbeitsmarkt aber ausgeblieben. Bei der Lufthansa erhalten neu eingestellte Piloten nur noch halbe Stellen. Die Airline hat bereits im vergangenen Jahr die Kapazität ihrer Flugschule in Bremen von 300 auf 240 Plätze gekürzt. Fertig ausgebildete Piloten müssen derzeit neun Monate bis zum Berufseinstieg als Co-Pilot warten. In dieser Zeit vermittelt die Lufthansa die Absolventen der Flugschule in andere Unternehmensbereiche, zu anderen Airlines oder zur Flugsicherung.



Trotzdem sei das Interesse an einem Job als Pilot ungebrochen, sagt Unternehmenssprecher Michael Lamberty. "Die jungen Leute lassen sich nicht abschrecken." Mittelfristig rechnet auch die Lufthansa wieder mit einem größeren Bedarf. Bis 2011 werde das Pilotenkorps von 3.800 auf 4.100 wachsen, auch wegen des neuen Airbus A380. Eine Umschulung erfahrener Piloten auf ein solch großes Flugzeug dauere beispielsweise einen Monat. Da der Pilot in dieser Zeit nicht für Linienflüge zur Verfügung stehe, werde Ersatz benötigt.



Arbeitslose Piloten müssen nicht nur auf ihr Gehalt verzichten, sondern auch selbst investieren, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt weiter eine Chance haben wollen: Um ihre Fluglizenz nicht zu verlieren, müssen sie diese regelmäßig mit Übungen am Simulator erneuern. Kostenpunkt: Mehrere Tausend Euro. Ein Training, um in einer bestimmten Maschine den Steuerknüppel übernehmen zu dürfen, kostet laut Bausch bis zu 40.000 Euro. Üblicherweise zahlten die Arbeitgeber dieses Training.



In der Krise gebe es jedoch mehr und mehr Firmen, die von Bewerbern verlangten, dass sie dieses Training bei ihrer Einstellung mitbringen. Überhaupt ist der Beruf nicht billig: Bei der Lufthansa und der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin müssen Pilotenschüler 60.000 Euro selbst zahlen.



(APA)