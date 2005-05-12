Pink Ribbon kämpft gegen Brustkrebs

Mit einer Pressekonferenz in Wien startete am Mittwoch die "Pink Ribbon Tour" 2005. Ziel der österreichweiten Informationskampagne ist eine verstärkte Aufklärung über die Früherkennung und Therapiemöglichkeiten bei Brustkrebs. "Jede achte Österreicherin erkrankt im Laufe ihres Lebens an dieser Krankheit", betonte der Präsident der österreichischen Krebshilfe, Univ.Prof Paul Sevelda. Rund 1.700 Frauen verlieren jährlich den Kampf gegen den Krebs. Erste Station der "Pink Ribbon Tour" ist Salzburg, wo am 27. Mai ein Brustkrebs-Informationstag stattfindet. RS