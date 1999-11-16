Pistenzauber und Wanderspaß in den Kärntner Nockbergen

Und weil man sich zur Eröffnung Anfang Dezember nicht nur auf Frau Holle verlassen will, sorgen 250 Beschneiungsgeräte für ungetrübtes Schneevergnügen auf rund 40 Pistenkilometern. Rudolf Egger



von den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen ist stolz auf diese Leistung, die noch dazu äußerst umweltgerecht erbracht werde, betonte er kürzlich im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Doch nicht nur im Winter sei die Region ein gefragtes Urlaubsziel. Rund 500.000 Gästenächtigungen im Sommer seien ein deutliches Zeichen, dass das Gebiet der Nockberge ein beliebtes Wanderziel sei,



betonte Egger. Ein "sicherer Führer" durch die Nockberge, den Nationalpark und die Gurktaler Alpen ist der neue Wanderführer von Günter Lehofer (erschienen im Bergverlag Rother, München 1999).



Aber auch die Therme und der Golfplatz finden viel Anklang bei den Gästen. Die radonhaltigen Quellen im Thermal-Römerbad der Therme St. Kathrein locken sowohl "Wasserratten" als auch Kurgäste in die



Region. Der Golfclub Bad Kleinkirchheim-Reichenau bietet einen 18-Loch-Champion-Platz und einen 6-Loch-Traininsplatz. Ein Großteil der Turniere ist auch für Gäste offen.



Für Reiter gibt es in St. Oswlad ein besonderes Schmankerl: Am Gestüt von Elisabeth Schneeweiß kann man Bekanntschaft mit Friesenpferden schließen und Ausritte in der Landschaft der Nockberge



genießen.