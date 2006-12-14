Plagiat-Wirbel an Klagenfurter Uni

Weber erklärte dazu in einer Aussendung, in der er sich auch über die "in Österreich und anderswo" Tradition besitzende "Pathologisierung des Kritikers" beschwert, wörtlich: "Ich halte dies für den bisherigen Höhepunkt der Verarschung, die die Universität Klagenfurt seit Monaten betreibt. Hier wurde im großen Stil Wissenschaft mit den Füßen getreten, und nun sollen diese Taten vertuscht werden. Man bietet bereits fertigen Akademikern die Möglichkeit, ihre Arbeiten umzuschreiben - ein bislang wohl einmaliger Vorgang und eine Bananenrepubliks-Lösung, wie ich sie nicht für möglich gehalten hätte."



Weber, der gerade das Buch "Das Google-Copy-Paste-Syndrom" mit vielen Beispielen aus der heute gängigen Plagiat-Unkultur veröffentlicht hat, hat selbst zehn Klagenfurter Diplomarbeiten aus dem Bereich Medien- und Kommunikationswissenschaft aus den Jahren 2004 bis 2006 untersucht. Neun der zehn Texte sind nach seinem Urteil für die Forschung wertlos, oft werde falsch und unzureichend zitiert, sogar seitenlang aus nicht-wissenschaftlichen Beratungs-Webseiten, in einem krassen Fall von der eines Wuppertaler Heilpraktikers.



Gerhard Weber



Das Google-Copy-Paste-Syndrom



Heise Verlag, Hannover



160 Seiten, 16,50 Euro



Schockierend.