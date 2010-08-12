Plan B vor Plan A?

Die Schweiz verfügt über rund 40 aktive Teamspieler, also Fußballer, die irgendwann für die Nati gespielt haben und jederzeit wieder einberufen werden können. Österreich hat deutlich mehr. Allein Didi Constantini hat 39 Spieler bisher eingesetzt, allerdings noch auf Spieler wie Jürgen Säumel oder Andi Ivanschitz verzichtet. So kurz vor der EM-Qualifikation das Spielsystem zu verändern, zeugt von Konzeptlosigkeit. Warum nicht schon früher? Warum nicht gegen Spanien im November? Vielleicht will der Teamchef einen Plan B entwickeln. So wie Josef Hickersberger mit seiner Dreier-Abwehr bei der EM. Allerdings hatte der auch einen Plan A.