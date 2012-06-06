Planung unmöglich

Roland Kirchlers Frust ist verständlich, alles andere wäre nach einem 1:5 auch eine Themenverfehlung. Mit einer solchen Niederlage gegen Horn hat seine Mannschaft Wattens jegliche Chancen auf den Aufstieg in die Erste Liga verwirkt. Doppelt bitter ist das, da Wattens davor in 30 Meisterschaftsspielen der Regionalliga West keine Niederlage kassiert hat und dennoch nun, wie schon im Vorjahr nach der Relegationsniederlage gegen BW Linz, mit leeren Händen dasteht. "Es kann nicht sein, dass man eine überragende Saison gespielt hat und dann trotzdem nicht aufsteigt", sagt Kirchler und fordert daher eine Abschaffung der Relegation. Dieses Problem ist allerdings noch das geringere Übel. Das Schlimme am aktuellen Relegationsmodus ist vielmehr, dass ein Klub ein Monat vor Start der neuen Saison noch nicht weiß, ob er diese im Profi- oder Amateurbereich bestreiten wird. Seriöses Planen wird dadurch verunmöglicht. Zumindest dieses Problem hat Wattens jetzt nicht mehr.