Plasmamotor für den Flug zum Saturn

Die Antriebstechnik wird in Changs Firma im US-Bundesstaat Texas entwickelt und soll im Jahr 2012 auf der Internationalen Raumstation ISS getestet werden. Nach Angaben des Wissenschaftlers beschleunigt sich der Plasmamotor mit Hilfe von Sonnenenergie außergewöhnlich schnell und kann eine Geschwindigkeit bis zu 50 Kilometer pro Sekunde erreichen. Chang erwartet, dass seine Technologie eines Tages auch bei der Besiedlung des Mondes und bei bemannten Raumflügen zum Mars zum Einsatz kommen wird. (APA)



+++ Dossier RaumfahrtMagnetoplasmadynamische Triebwerke