Plassnik präsentiert EU-Logo

Die von der Agentur PKP proximity entwickelte Strategie besteht aus vier Säulen: Zwei TV-Spots sollen die Bürger mit ihren EU-Ängsten konfrontieren und auf die Vorteile Europas aufmerksam machen. Die zweite Säule bildet die Homepage www.zukunfteuropa.at, die auf "unterhaltsame Weise" Fakten über die EU und ihre Mitgliedsstaaten bietet. Die Nutzer können dort ihre Sorgen und Wünsche abgeben. Laut Plassnik werden "die Anregungen ausgewertet" und "in der politische Alltagarbeit umgesetzt". Ab November zeigen Plakate die Errungenschaften der EU auf und eine Roadshow tourt durch ganz Österreich. Ein Barcode aus den Fahnen der 25 EU-Mitglieder bildet das Logo der Kampagne. Es stammt von Rem Koolhaas und wird die österreichische EU-Präsidentschaft begleiten.



Zu den genauen Kosten der Kampagne wollte sich Plassnik nicht äußern.