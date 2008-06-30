Plassnik: "Unmoralisches Angebot" von Dichand

Außenministerin Ursula Plassnik (V) legt sich ganz offen mit der "Kronen Zeitung" an. Anlass ist ein Kommentar von Herausgeber Hans Dichand in der "Sonntag"-Krone, in dem dieser eher belustigt über ein Gespräch mit der Ministerin über die Möglichkeit einer EU-Volksabstimmung berichtet. Plassnik lässt sich dies nun nicht gefallen und schlägt mit einem offenen Brief zurück, in dem sie Dichand eine verzerrte Darstellung der Unterredung vorwirft und die "Krone" einer einseitigen und angstmacherischen EU-Berichterstattung zeiht.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 18 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Dichand berichtete in der Sonntag-Ausgabe seiner Zeitung in einem Einspalter, dass Plassnik ihn im Pressehaus besucht habe, unmittelbar bevor die neue SPÖ-Spitze ihren geänderten EU-Kurs per "Krone"-Leserbrief bekanntgegeben hatte. Nebst einem Bericht über die inhaltlichen Zwistigkeiten in der Unterredung belustigt sich Dichand darüber, dass ihm die Außenministerin ein gerahmtes Foto von ihr geschenkt habe und sie zwischendurch beleidigt aufstehen habe wollen. (APA)
Der offene Brief im Wortlaut