Plassnik: "Unmoralisches Angebot" von Dichand

Außenministerin Ursula Plassnik (V) legt sich ganz offen mit der "Kronen Zeitung" an. Anlass ist ein Kommentar von Herausgeber Hans Dichand in der "Sonntag"-Krone, in dem dieser eher belustigt über ein Gespräch mit der Ministerin über die Möglichkeit einer EU-Volksabstimmung berichtet. Plassnik lässt sich dies nun nicht gefallen und schlägt mit einem offenen Brief zurück, in dem sie Dichand eine verzerrte Darstellung der Unterredung vorwirft und die "Krone" einer einseitigen und angstmacherischen EU-Berichterstattung zeiht.