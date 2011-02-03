Platinis Helferin

Michel Platini, Präsident des europäischen Fußballverbandes, erhält Schützenhilfe von unerwarteter Seite. Karen Murphy, britische Pub-Besitzerin, eilt ihm im Kampf gegen überbordende Spielergehälter zu Hilfe. Just in der Woche, in der sich Europas große Klubs von den neuen Finanzregeln der Uefa unbeeindruckt zeigten und den Transfermarkt mit Geld fluteten, kommt durch ein EuGH-Gutachten eine der wichtigsten Einnahmequellen der europäischen Fußballklubs in Bedrängnis. Sollten dadurch absurd hohe Spielergehälter und Ablösesummen der Vergangenheit angehören, hat sich Frau Murphy die Uefa-Ehrenpräsidentschaft verdient.



Siehe auch:Europas Fußball fürchtet sich vor dem EuGH