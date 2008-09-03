Platten-Nostalgie

Unterschiede zur CD gibt es zuhauf. Für die einen ist es das Scratchen, das den Reiz ausmacht, für die anderen das liebevoll gestaltete Cover und für die nächsten das Wissen, dass das Ding eben nicht aus Null-Eins-Kombinationen besteht, sondern ein völlig "analoges" Produkt ist. Herunterladen oder selberbrennen geht hier nicht, eine Platte muss man kaufen - und gut darauf aufpassen. Und sollte sie einen Kratzer bekommen, dann steht der echte Liebhaber auch dazu.