Platten-Nostalgie

60 Jahre ist sie nun jung, die Schallplatte. Irgendwann in den 90er Jahren wurde sie totgesagt, es schien, als hätte die Compact Disc ihr endgültig den Rang abgelaufen. Inzwischen haben sich die Scheiben mit den Rillen ein paar kleine, aber durchaus namhafte Marktnischen erobert, wie das Ö1-"Radiokolleg" dieser Woche berichtet. Vor allem die Punk- und Reggaeszene setzt wieder auf Vinyl.
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Unterschiede zur CD gibt es zuhauf. Für die einen ist es das Scratchen, das den Reiz ausmacht, für die anderen das liebevoll gestaltete Cover und für die nächsten das Wissen, dass das Ding eben nicht aus Null-Eins-Kombinationen besteht, sondern ein völlig "analoges" Produkt ist. Herunterladen oder selberbrennen geht hier nicht, eine Platte muss man kaufen - und gut darauf aufpassen. Und sollte sie einen Kratzer bekommen, dann steht der echte Liebhaber auch dazu.