Platter setzt auf soziale Themen

Die derzeitige Stimmung im Nationalratswahlkampf sei "zufriedenstellend". Molterer setze auf die richtigen Themen. Tirol werde seinen Teil zur Abfederung der Teuerung beitragen. Auch beim Pflegegeld müsse es Regelungen geben, "um mit gutem Gewissen alt werden zu können". Dass die Legislaturperiode vorzeitig zu Ende sei, bedauere er. Das Regieren sei durch die SP-Personaldiskussionen unmöglich geworden, kritisierte Platter. Die künftige Koalitionsbildung werde schwieriger werden. Er wolle Molterer keine Ratschläge ausrichten, es sollten aber keine Parteien von vorne herein ausgeschlossen werden.