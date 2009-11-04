Plattform für Aufsichtsräte

Die Website bietet kostenlos einen News-Bereich, einen Newsletter sowie einen Fragebogen, in dem Aufsichtsräte ihr Wissen als Aufsichtsorgan testen können. Registrierte Mitglieder finden darüber hinaus ein von Experten erstelltes Lexikon, das für Aufsichtsräte relevante Begriffe wie etwa Protokollierung und Ausschüsse erklärt. Das Nachschlagewerk informiert auch über die aktuelle Rechtslage und Rechtsprechung. Außerdem können sich Mitglieder einen personalisierten Pressespiegel bestellen.



Mitgliedsbeitrag von 180 bis 1250 Euro



Eine Mitgliedschaft bei "Inara":www.inara.at kostet zwischen 180 und 1250 Euro pro Jahr - "je nach Umsatz des Unternehmens", erklärt Kickinger. Der Plattform beitreten können sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen für ihr Aufsichtsorgan. Derzeit liege die Mitgliederzahl "im zweistelligen Bereich". Insgesamt gebe es ein Potenzial von 5000 Mitgliedern - so viele Aufsichtsorgane gibt es in Österreich, schätzt Kickinger. Finanziert wird die Plattform von Kickinger selbst sowie durch Mitgliedsbeiträge.



Als Partner hat sich Kickinger Experten ins Boot geholt: Rechtsanwaltskanzleien, Risiko- und Sicherheitsmanager, Versicherungsmakler, Spezialisten in Gruppendynamik und Kommunikation sowie gerichtlich beeidete Dolmetscher für Wirtschaftsenglisch. An diese Spezialisten können sich Aufsichtsorgane mit Fragen wenden, die anonym auf der Internetseite veröffentlicht werden. Zur Weiterbildung für Aufsichtsorgane hat "Inara":www.inara.at gemeinsam mit der WU Executive Academy und der Akademie für Recht und Steuern (ARS) Lehrgänge entwickelt.



www.inara.at