Platzt der Traum von Schwarz-Gelb?

Die SPD bleibt unverändert bei 23 Prozent. Die Linke verbessert sich um einen Punkt auf elf Prozent und liegt damit gleichauf mit den Grünen, denen unverändert elf Prozent vorhergesagt werden. Trotz der Verluste gäbe es demnach weiterhin eine Mehrheit für eine schwarz-gelbe Koalition.



Deutlicher fallen die Verluste für die FDP in der politischen Stimmung aus. Hier geben die Liberalen drei Punkte ab und fallen damit auf 13 Prozent. Die Linke gewinnt dagegen drei Punkte hinzu und erreicht nun zwölf Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt auf neun Prozent. Union und SPD bleiben unverändert bei 39 Prozent beziehungsweise bei 23 Prozent.



Die Sonntagsfrage berücksichtigt anders als die politische Stimmung auch längerfristige Überzeugungen und Bindungen an die Parteien sowie koalitionstaktische Überlegungen der Wähler. Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen befragte für das ZDF-Politbarometer vom 8. bis 10. September telefonisch 1336 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. (APA)



ZDF-Politbarometer