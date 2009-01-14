Plaudern mit den Patenonkeln

Mit einem leuchtenden Laufsteg im Studio präsentiert sich der "Report", der wie alle Infomagazine im ORF-Fernsehen runderneuert wurde. Hier kann man wirklich von Neuerung sprechen, steht doch mit Gabi Waldner (abwechselnd mit Robert Wiesner) eine neue Moderatorin im Studio. 2007 noch meinte die Hörfunk-Innenpolitikerin, nicht mehr ins Fernsehen zu wollen - nun tat sie es zum Glück doch und bringt frischen Wind mit.
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Die Landeschefs Erwin Pröll und Michael Häupl, zunächst betont staatsmännisch, geraten im Interview zu kichernden Schulbuben. Waldner gab sich mit den "Patenonkeln der Regierung" einen humorigen Schlagabtausch. Kuschelkurs war auch in einem anderen Beitrag nicht angesagt: Wie lebt es sich ohne Gas - ein spannender Praxistest. Der aber auch zu "Thema" gepasst hätte, da ist vielleicht noch mehr Abgrenzung gefragt.