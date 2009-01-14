Plaudern mit den Patenonkeln

Mit einem leuchtenden Laufsteg im Studio präsentiert sich der "Report", der wie alle Infomagazine im ORF-Fernsehen runderneuert wurde. Hier kann man wirklich von Neuerung sprechen, steht doch mit Gabi Waldner (abwechselnd mit Robert Wiesner) eine neue Moderatorin im Studio. 2007 noch meinte die Hörfunk-Innenpolitikerin, nicht mehr ins Fernsehen zu wollen - nun tat sie es zum Glück doch und bringt frischen Wind mit.