Playtech legt zu

Die Papiere des Spezialisten für Poker- und Glücksspiel-Software verteuerten sich um bis zu 6,7 Prozent auf 355 Pence.



Der aktuelle Aktienkurs spiegle in keiner Weise die führende Marktstellung des Unternehmens wider, schrieben die Analysten des Vermögensberaters Collins Stewart. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlung.