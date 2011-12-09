Pleite-Airline Comtel hofft auf ein Wunder

Wien/Birmingham. Die Comtel Air Luftverkehrs GmbH um Chefpilot Richard Fluck musste sich nach dem gescheiterten Indien-Flugabenteuer nun am Konkursgericht in Wien einparken.



Die Mini-Airline brachte bereits am vergangenen Dienstag einen Insolvenzantrag ein und zahlte zugleich 4000 Euro am Gericht ein, um die Kosten für die Verfahrenseröffnung abzudecken. Schon in der Vorwoche hat Comtel die Flug-Betriebsgenehmigung (AOC) beim Verkehrsministerium zurückgelegt.



"Da aber das Indien-Projekt von Investoren wirtschaftlich positiv bewertet wird und Verhandlungen laufen, wird bei Einstieg eines Investors ein Ausgleich mit den Gläubigern angestrebt", heißt es im Antrag. "Sollte eine substanzielle Beteiligungszusage nicht in Kürze realisiert werden können, wird bereits hiermit einer Unternehmensschließung zugestimmt."

Hoher Schadenersatz droht

Laut AKV und Creditreform werden die Verbindlichkeiten mit rund 1,214 Millionen Euro beziffert, darin sind aber etwaige Schadenersatzforderungen von etwa 2200 gestrandeten Passagieren nicht eingerechnet. Ging man ursprünglich von Eventualverbindlichkeiten in Höhe von 1,32 Millionen Euro aus, also 600 Euro Schadenersatz pro Fluggast, so sagte Fluck zur "Wiener Zeitung", dass die Kunden - nach einem Grundsatzurteil im Zusammenhang mit Spanien - sogar bis zu 4000 Euro fordern könnten.



Indes werden die Aktiva mit 2,042 Millionen Euro beziffert, davon entfallen 1,753 Millionen Euro auf Forderungen gegen den britischen Reiseveranstalter und Geschäftspartner Astonbury/Skyjet. Diese können offensichtlich nicht einbringlich gemacht werden. Das freie Vermögen beträgt somit nur 289.000 Euro.

Wenig freies Vermögen

Wie berichtet, brachte Comtel Air im Auftrag von Astonbury ("SkyJet") 3000 indische Sikhs von Birmingham über Wien nach Amritsar, aber nur noch 800 Passagiere zurück. Denn Astonbury hatte die Zahlungen eingestellt und Mint Air die verleasten Flugzeuge eingezogen.



Comtel setzte heuer 3,4 Millionen Euro um, der Verlust beträgt 418.680 Euro.