Pleite des Stahlbauers B-E-K-L kostet 28 Jobs

Wels/Bad Ischl. Die "B-E-K-L - Bad Ischler Edelstahl- Konstruktions- und Leichtmetallbau GmbH" um Laurentius Henter ist bankrott. 28 Arbeitsplätze sind betroffen.



"Da die Finanzierung völlig eingebrochen ist, steht das Unternehmen trotz vorhandener Aufträge in Höhe von 200.000 Euro vor der Schließung", sagt Otto Zotter, Insolvenzexperte des KSV1870. "Das Unternehmen kämpft seit 2008 mit rückläufigen Umsätzen und zunehmend roten Ertragszahlen."



Der Betrieb, der 1995 gegründet wurde und Edelstahl-Schachabdeckungen, Einstiegsleitern, Geländer und Sonderkonstruktionen für die Wasserwirtschaft, Gemeinden und Industrie liefert, schrieb im Vorjahr rund 300.000 Euro Verlust bei einem Umsatz von 2,6 Millionen Euro. Schon 2010 betrug das Minus 254.000 Euro. Im Jahr 2007 lag der Umsatz noch bei 4,18 Millionen Euro, das Ergebnis war leicht positiv.



Seit 2011 suchte der Geschäftsführer Investoren, was schlussendlich laut Insolvenzantrag nicht gelang. Bereits im Februar 2011 soll die Hausbank, die Sparkasse Salzkammergut, "sich nicht mehr in der Lage gesehen haben, den gewünschten Überziehungsrahmen einzuräumen".



Hohe Bankschulden

Laut Insolvenzantrag hat B-E-K-L rund 2,858 Millionen Euro Schulden, davon entfallen 1,843 Millionen Euro auf die Sparkasse Salzkammergut, 585.000 Euro auf Lieferanten und rund 100.000 Euro auf das Finanzamt. Die Aktiva werden laut KSV1870 mit 1,744 Millionen Euro beziffert, davon sind aber die Betriebsliegenschaft samt Gebäude (560.000 Euro), die Maschinen (152.000 Euro) und die Forderungen gegen Kunden (534.000 Euro) an die Sparkasse zediert.



"Eine Unternehmensfortführung ist nicht geplant, da derzeit eine Finanzierung dafür fehlt", heißt es im Antrag weiter.

B-E-K-L gehört laut Firmen-Compass (www.compnet.at) zehn Gesellschaftern: Gecsei Gyözö, Ungarn (12 %), Gneuß Richard, (4 %), Henter Gabriele, (20 %), Henter Laurentius, (24 %), Kasparet Klaus, (3 %), Podestat Monika, (8 %), Podestat Peter, (19 %), Schaller Wolfgang, (4 %), Sommer Robert, (3 %) und Wieser Johann, (3 %).