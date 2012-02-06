Pleite des Traditionscafés Macher kostet 25 Jobs

Graz. Das Café Macher im Steinfeldhaus am Grazer Jakominiplatz, das von der HSN-Gastro GmbH um den Multi-Gastronomen Heinz Krenn betrieben wurde, ist Geschichte. Die marode GmbH konnte den Sanierungsplan, der im Vorjahr vom Insolvenzgericht abgesegnet wurde, nur zum Teil erfüllen und beantragte jetzt einen Liquidationskonkurs. Bis 28. Februar wird Krenn das Kaffeehaus räumen. 25 Arbeitsplätze gehen verloren.



Laut Franz Blantz vom AKV und René Jonke vom KSV1870 hat die Kaffeehausbetreiberin rund 1,182 Millionen Euro Schulden angehäuft, davon entfallen 958.500 Euro auf Forderungen aus dem geplatzten Sanierungsverfahren; mit 106.000 Euro steht die HSN erneut bei der Raiffeisenbank Judenburg in der Kreide und weitere 46.000 Euro schuldet die GmbH dem Vermieter.



Die Aktiva werden mit 173.700 Euro beziffert, davon entfallen aber 115.000 Euro auf die Geschäftsausstattung, die aber an den Vermieter verpfändet ist.



Laut Insolvenzantrag wurden Reorganisationsmaßnahmen eingeleitet, aber eine Reduktion der Mietkosten konnte nicht erreicht werden.



"Weiters haben die Maßnahmen hinsichtlich der Erhöhung der Gästefrequenz, der Besuchsdauer und der durchschnittlichen Konsumation nicht nachhaltig positiv gewirkt", heißt es im Antrag weiter. Da der Turnaround nicht eingetreten ist und weiter Verluste geschrieben wurden, konnte die zweite Hälfte der 20-prozentigen Sanierungsquote nicht erwirtschaftet werden.



Laut Jahresabschluss 2010 setzte die HSN-Gastro im Café Macher rund 2,189 Millionen Euro um, der Personalaufwand betrug 1,117 Millionen Euro und der Materialaufwand 987.700 Euro. Unter dem Strich betrug der Jahresverlust 447.800 Euro, der Bilanzverlust 496.300 Euro.



Heinz Krenn ist geschäftlich sehr umtriebig. Laut Konkursantrag betreibt er in Graz die Gastronomieunternehmen "Pizza da Pina" und "Pizzataxi Da Pina", und er ist Franchisenehmer der US-Fastfoodkette "Hooters", bekannt durch ihre orange-uniformierten Kellnerinnen in Strandoutfits. Eines dieser Chicken-Wings-Lokale betreibt die Krenn Gastronomie GmbH im Shopping Center Graz-Nord und eines die Krenn & Gabriel & Znenahlik GmbH im Fußballstadion UPC Arena; außerdem betreibt Krenn ein Hooters-Lokal in Oberwart und mit der Lodzik GmbH einen Fastfood-Laden in St. Lorenzen bei Kapfenberg. Diese Gesellschaften sind nicht insolvenzverfangen.