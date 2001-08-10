PLO-Büros geräumt

Die Kreuzung also solche und das Lokal sind um diese Tageszeit - genau zur üblichen Essenszeit, und noch dazu an einem Donnerstag, dem letzten vollen Arbeitstag der Woche in Israel - wahrscheinlich das dichtest bevölkerte Gebiet in der Stadt.



Das Lokal wurde völlig zerstoert, eine zweite Sprengladung im Lokal konnte von Sprengexperten entschärft werden. Sie sollte möglicherweise ferngesteuert gezündet werden.



In Israel wurde Kritik an der Polizei in Jerusalem laut, weil es in den letzten Tagen deutliche Warnungen vor einen geplanten Anschlag im Zentrum der Stadt gegeben hatte. Der Polizeichef konterte auf die Vorwürfe im israelischen Fernsehen, dass trotz zahlreicher Warnungen der Anschlagsort nicht klar definiert werden konnte. Den Einwohnern von Jerusalem empfahl er, sich nicht einschüchtern zu lassen und dem Alltagsleben weiter nachzugehen.



Aus gemäßigten Regierungskreisen verlautete, dass die israelische Reaktion sehr stark davon abhängen werde, wie die palästinensische Führung auf diesen Anschlag antwortet. Radikalere Regierungsmitglieder kündigten hingegen eine sehr starke Reaktion Seitens Israel an. Jerusalems Bürgermeister Ehud Olmert meinte im israelischen Fernsehen, dass der Führer der Tansim im Westjordanland, Marwan Barguti, bestimmt ein Ziel für einen "gezielten Schlag" sei. Offen sei nur der Zeitpunkt, wann man ihn erreichen werde.



Zur Zeit des Anschlags tagten in Ramallah die palästinensischen Führer der Regierung und der Opposition, um eine Abstimmung ihrer Politik vorzunehmen. Die PLO-Führung hat in Vorbeugung vor zu erwartenden Gegenschlägen die wichtigsten Büros in Ramallah, Nablus, Tul Karm und Gaza City geräumt.



Die Stadt Gaza ist indes vom Strom abgeschaltet worden. Es wurde von Panik auf den Straßen berichtet.