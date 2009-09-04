Poiers gebrauchte Unterhose

Um dem abzuhelfen, zog er eine alte, relativ weiße Unterhose aus seinem Fundus, erklärte, sie "eh nur" drei Tage getragen zu haben und warf sie in der erklärten Hoffnung, sie nach einer Lieddarbietung zurückbekommen, ins Volk. Trotz seines (nachträglichen) Geständnisses, auch "hineingewixt" zu haben, flog nicht nur die eigene, sondern auch noch andere Wäschestücke zurück - ob real oder aus der Hand von Statisten, war nicht festzustellen. Als Rechtfertigung für die eher schlüpfrige Einlage nannte Poier die Zeitung "Der Standard": Dort habe man "Satsang" als "niveaulos" kritisiert, worauf er noch ein paar zusätzliche "tiafe Schmähs" eingebaut habe. Dem ist nichts hinzuzufügen.