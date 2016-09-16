Polarregionen durchleben Veränderung

Wien. Der Klimawandel wird die Tier- und Pflanzenwelt in den Polarregionen und den angrenzenden Meeren erheblich verändern. In welche Richtung diese Veränderungen gehen werden, ist aber noch nicht ganz klar. Einerseits werden wohl einige Tier- und Pflanzenarten immer weiter zurückgedrängt werden, andererseits breiten sich manche immer weiter aus. Was deutsche Polarforscher bei einer Fachtagung in Rostock am Freitag zur Lage der Arktis und Antarktis kundtaten, bestätigen auch österreichische Polarforscher.



Der gerade aus Grönland zurückgekehrte Ökologe Andreas Richter vom Austrian Polar Research Institute (APRI) sieht Auswirkungen auf den Lebensraum vieler Tiere. So verringert sich bekanntlich das Territorium für den Eisbären aufgrund des Rückgangs des Meereises. Dessen Ausdehnung in der Arktis hat kürzlich den zweitniedrigsten Stand seit Beginn der Satellitenbeobachtungen im Jahr 1978 erreicht, wie das Nationale Schnee- und Eisdatenzentrum der USA (NSIDC) bestätigt. Kaum wo seien die Folgen der globalen Erwärmung sichtbarer als in der Arktis.



Gerade in diesem Sommer "haben wir die größten Abschmelzungen der Gletscher verzeichnet", bestätigt auch Leopold Füreder von der Universität Innsbruck. Sein Forschungsgebiet sind die Gewässer rund um den Königsfjord auf Spitzbergen. Dort sei wiederum zu beobachten, dass die Biodiversität und Produktion unter den Wasserinsekten aufgrund der Erwärmung im Steigen begriffen ist. Grund dafür sei ein größeres Nährstoffangebot, das, bedingt durch Schmelzvorgänge, in die Gewässer gelangt. "Es wird so sein, dass die Spezialisten, die an die Extremhabitate angepasst sind, zwar weiterhin vorkommen, diese aber von Arten abgelöst werden, die mit mehr Nährstoffen und einer höheren Nahrungsmenge besser zurechtkommen", so Füreder. Das gelte etwa auch für Vögel, deren Nahrungsquelle sich im seichten Wasser befindet. Der Polarforscher erwartet hier daher eine höhere Biodiversität und höhere Produktionsraten für die nächsten Jahre.

Höhere Artenvielfalt