Polenflug mit Kaffee-Kondom

Auch "Ambiente", die Folgesendung ab 10.05 Uhr, beschäftigt sich mit Reisen - allerdings in etwas konkreterer Form, und trotzdem nicht ohne Skurrilitäten. Vergangenen Sonntag etwa stand Namibia am Programm, das ehemalige "Deutsch-Südwestafrika". Hier leben Schwarze, Buren und nicht zuletzt Nachfahren deutscher Einwanderer aus dem 19. Jahrhundert relativ friedlich miteinander. Obwohl die Mehrheit der Namibier Bantu, Niederländisch oder Deutsch spricht, ist die Amtssprache Englisch. Am ersten Hör-Blick wirken die deutschen Großgrundbesitzer wie typische "Massas" mit modern ausgestatteten Farmhäusern, umringt von einfachen Hütten schwarzer Arbeiter - doch Namibia gilt als eines der stabilsten und wohlhabendsten Länder Afrikas mit guter Infrastruktur. "Jammern und Warten auf fremde Hilfe ist zu wenig - man muss selbst etwas tun", formulierte es eine lokale Aktivistin, die ein Arbeitsprojekt für Tuberkulosekranke in der Hauptstadt Windhoek vorstellte. Auch keine leichte Sonntagskost - aber durchaus bekömmlich.