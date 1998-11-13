Politik und Toleranz in der Praxis

Schülern die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auswendig lernen zu lassen, hat wenig Sinn. Wichtiger sei es, ihnen Toleranz und Minderheitenrechte in der Praxis zu vermitteln. Das meint der



Politologe Peter Filzmaier als Koordinator des Hochschullehrganges für politische Bildung gegenüber der "Wiener Zeitung". Rund 1200 Teilnehmer haben bisher das gesamte Curriculum oder einzelne



Seminare des Lehrgangs absolviert. Aufgewertet werden soll die postgraduale Ausbildung mit der Einführung eines "Master of Advanced Studies" (MAS) in "Civic Education" ab dem Schuljahr 1999/2000.



Organisiert wird der Lehrgang vom Institut für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF). Zum fächerübergreifenden Programm zählen Österreichs Geschichte, das politische System hierzulande



und auf EU-Ebene sowie die soziale Kompetenz, die den Pädagogen zur praktischen Umsetzung von politischer Bildung etwa durch Projekte mitgegeben wird. Pro Schuljahr gibt es zehn bis zwölf



Veranstaltungen für je 20 Teilnehmer. Der IFF-Lehrgang richtet sich an Lehrer aller Schultypen und aller Unterrichtsfächer · also auch an Turnlehrer.



Zur Diskussion steht am heutigen Symposiumstag "Politische Bildung als Unterrichtsfach", das an Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) existiert. Das Unterrichtsprinzip gilt, wie berichtet ("Wiener



Zeitung", 15. 10. 1998), für Allgemeinbildende Höhere Schulen (AHS).