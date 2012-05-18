Politik: Von allen guten Geistern verlassen, Die Grünen und Co

Irgendwann ist Schluss mit lustig, und man fragt sich, ob die Grünen

noch immer im Kindergartenalter stecken, denn das, was da derzeit

gefordert wird, soviel Schwachfug, fiele selbst den Piraten nicht ein,

denen man ja stets nachsagt, sie hätten keine Peilung, kein Programm.

Was aber ist besser? Sinnentleerten Nonsens reden wie Die Grünen, oder

programmatisch entwickeln mit möglichst hoher Beteiligung ala Piraten?

Ganz ehrlich, dann lieber kein Programm, als Dummschwätzer zu sein

samt Programm, denn das, was so einige Grüne daher schwätzen das schlägt

dem Fass den Boden aus! Immer neue Steuern, ständig das nachdenken

darüber, wie man dem Steuerzahler das Geld aus der Tasche ziehen kann.

Soli, Ökosteuer, GEZ, aus der Union von der Alimentsempfängerin von der Leyen eine Zwangsrentendiskussion

für Selbstständige, die doch schon bei der Gesundheitszwangsabgabe

massiv geschröpft wurden, jetzt Die Grünen mit ihrer Forderung, eine Zwangssteuer für Menschen zu installieren, die keiner Kirche angehören, bzw. aus ihr ausgetreten sind. Man fasst sich nur noch an den Kopf und empfiehlt solchen Politikern etwas mehr Demut.

Während die Republik sich den Kopf heiß diskutiert, und die gesamte

Presse mit, ob ein Fußballspiel wiederholt werden muss, erhöht sich das

Kabinett, wie berichtet mal eben die Gehälter um 5,7 % und niemanden

interessiert das, niemand schreit "Haltet den Dieb!", die Grünen schon

gar nicht, eben sowenig die SPD, verspricht man sich doch selbst davon

zu profitieren, nach der nächsten Bundestagswahl. Und die Bürger, die

all das erarbeiten, dürfen zahlen, zahlen, zahlen, ohne sich wehren zu

können.

Wie man für etwas mehr Gerechtigkeit sorgt, das hingegen macht

Hollande in Frankreich vor, wo man die Regierungsgehälter um 30 %

gekürzt hat.

Bei uns hingegen schwafelt man von gerechterer Verteilung, von

Steuerkurvenbäuchen und belastet den Steuerzahler mit immer neuen

Fantasie abgaben, dass die Schwarte kracht. Ganz davon zu schweigen,

dass immer weniger Menschen Politiker als Vorbilder akzeptieren, die

medienwirksam ebenso pöbeln wie Fußballer.

Vorbilder überhaupt. Sportler sind Vorbild, das gilt schon lange

nicht mehr, wie auch Politiker keine mehr sind. Beide Berufsgruppen sind

das Abbild ihres Volkes. Die Fans und Gegner der einen entladen ihren

Frust an fremdem Eigentum und an Spielern, die Anhänger und

Oppositionellen der anderen schließen sich in sozialen Netzwerken kurz,

sammeln sich, wenn die politische Lage , das Soziale und die Demokratie

vollends aus dem Ruder zu laufen drohen wie derzeit in Frankfurt, finden

gegen einen Demokratie abbauenden Staat dort Bürger, die sie in ihrem

Versuchen unterstützen, etwas mehr Gerechtigkeit und Demokratie

wiederherzustellen.

Wie in einem abstrusen Sciencefiction Film mutet es an, wenn Banken

ihre Mitarbeiter an geheimen Orten verstecken und Reiche ihre

Geschäftsauslagen wie im Krieg sichern müssen. Das haben Politiker also

bewirkt, die angeblich so soziale Marktwirtschaft, gierige Banken.

Anschließend ganze Innenstädte wie im Bürgerkrieg in neurotischer Angst

absichern zu müssen, Demonstrationsverbote, Konzerte zu verbieten, das

sind die Auswirkungen weiterhin ungebremster Gier und radikalisierter

Globalisierung ohne Rücksicht auf den Menschen!

Der Pöbel meint, sein Kind könne irgendwann mit Profis auf einem

Fußballplatz kicken und so am Reichtum teilhaben, derweil er den

Nachwuchs bei der örtlichen Kinderbetreuung der Vereine ablädt, in den

Kindergärten und Schulen und meint, damit habe er genug getan an

erzieherischer Tätigkeit. Auf dem Platz zählt dann das gröbste Foul als

Durchsetzungskraft.

Die Mittelschicht, oder besser ihr Restbestand hingegen, trimmt den

Nachwuchs auf Duckmäusertum und Kriecherei hin, im Glauben, als

Staatsbediensteter müsse dieser die vernachlässigten Kinder der anderen

irgendwann niederknüppeln oder klein halten durch Arbeit, die keine

Zukunft, Teilhabe erlaubt, Armutsrenten garantiert, derweil man die

minderwertigen mit dem gerade zum Leben notwendigen Brot und ansonsten

Spielen abspeist, die man so auch in den Arena des Kolosseums des alten

Rom vorfand, Gladiatorenkämpfe quasi.

Und die Politik schaut lächelnd zu, erfindet beständig neue Abgaben,

damit der arbeitende Bürger gar nicht erst auf falsche Gedanken kommt,

denn wer ums tägliche Brot kämpft, der denkt nicht.

Politiker haben versagt, sind weder sozial eingestellt, und Vorbild

ohnehin nicht. Hier wird an den eigenen Vorteil gedacht, zu dessen

Schutz man sich ständig neuer Überwachungsmaßnahmen und eines immer

aggressiveren Polizeistaates bedient, der nur dahin schaut, wo es für

Reiche brenzlig wird, der Bürger und seine Sicherheit interessieren

schon längst nicht mehr, wie man an den NSU-Verbrechen wohl am

deutlichsten sieht.

Politiker sind ohnehin zu hoch bezahlt, denn wo ist denn die

Leistung, wenn längst die Anwälte von Lobbyistengruppen ihnen

Gesetzesvorlagen, die dem Zwecke Copy and Paste dienen, abnickfertig

präsentieren, so formuliert, dass kein Politiker das Juristengefasel

überhaupt verstehen könnte?!

Richtig, abnicken, das ist keine Leistung, und auch ihre Reden lassen

sie andere schreiben, allenfalls ablesen muss man da können. Und jene,

die den Unsinn, den sie selbst nicht glauben würden, wären sie Wähler,

auswendig lernen, die könnte man auch getrost durch hungernde

Schauspieler oder Statisten ersetzen, zu wesentlich geringerem Lohn als

den, den die Alimentierung der sogenannten politischen Eliten den

Steuerzahler kostet.

Irgendwann reicht es dem Bürger der von Lügen, pöbelhaftem Verhalten

und angeblicher Kompetenz gründlich die Nase voll hat, das beweisen

Frankfurt und die Piraten, und da kommt dann auch noch einer, wie Roman

Herzog und will die 5% Hürde nach oben anheben. Man kann nur sagen, bis

hierher und nicht weiter, da wundert es nur den Betrachter, dass die

Menschen in Deutschland überhaupt noch so ruhig bleiben, verdient haben

die Eliten dieses massive Demokratieverständnis ihrer Bevölkerung, das

ihnen völlig fehlt, jedenfalls nicht …

Politik ist längst verkommen zum Gruselorchester, das in der

Globalisierung dem Volk den Wirtschaftsmarsch bläst, und die Banken

haben die Noten geschrieben, nach dem die Bevölkerungen zu marschieren

hat, mehr nicht.

©denise-a. langner-urso/http://menschenzeitung.de/?p=14992