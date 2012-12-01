Politik von Regierung und Opposition löst Ohnmacht aus

Der neuerliche Entschluss, Griechenland Hilfen zu gewähren, entspricht genau dieser fatalen Art von Politik.

Nicht zu verstehen hingegen ist es, dass die komplette Opposition

ihre Möglichkeiten nicht nutzt um den Kanzlerwahlverein in die Wüste zu

schicken.

Kapital für Griechenland, das dem Steuerzahler auf die Füße fallen

wird, dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weiter

einschränken wird, was Kommunen und Gemeinden zu spüren bekommen werden.

Zeitkauf, so muss man das bezeichnen, was jetzt beschlossen wurde und

was definitiv den Schuldenberg Griechenlands auch nicht um einen

einzigen Cent mindern wird.

Was du heute kannst besorgen, das sollte die Maxime politischen

Handelns sein, das wirkt Schulden abbauend, nicht aber die jetzige

Politik.

Nicht vermittelbar? Nein, das ist nicht vermittelbar, was diese

Regierungsopposition treibt, dem Bürgern nicht, der wachsenden Zahl von

Kritikern und Mahnern in den eigenen Reihen schon gleich gar nicht.

Gespannt darf man abwartend, wie die Wähler im kommenden Jahr auf

diese Strategie reagieren, was sie wählen, wenn ohnehin im Kabinett ein

Einheitsbrei landet. Die Menschen haben das spätestens jetzt begriffen.

Gespannt auch wird man auf die Wahlbeteiligung blicken, denn die

Politikverdrossenheit müsste weiter zunehmen nach dieser fatalen

Oppositionspolitik.

Vermutlich wird also die Wahlbeteiligung auf ein Tiefstand sinken,

den Deutschland noch nicht erlebt hat, die Zunahme von Wählerzahlen

radikaler Parteien werden steigen. Ist das die Absicht dieser schwachen

Opposition?

Ist es denen, die sich Parlamentarier nennen nicht bewusst? Und wenn

sie es doch wissen sollten, warum steuern sie dann nicht gegen diesen

für eine Demokratie so fatalen Trend an? Warum stimmen sie einer

Entscheidung zu, die so offensichtlich Probleme finanzieller

Haushaltsbelastung in eine Periode späterer, vielleicht eigene

Regierungsbeteiligung verschiebt, zu?

Wenn man politischen Selbstmord begehen will, dann ist die SPD seit

Freitag auf bestem Wege. Sie gräbt gerade eben einer unter Umständen der

in 2013 eigenen Regierungszeit oder zumindest Regierungsbeteiligung,

finanziell das Wasser ab.

Spätestens in 2015 aber wird der Beschluss vom Freitag zu massiven

weiteren Sparmaßnahmen und auch Steuererhöhungen führen. Diese werden

sich, wie üblich, am massivsten bei den schwächsten Teilen der

Gesellschaft bemerkbar machen, bei denen mit den ohnehin niedrigsten

Einkommen und Renten nämlich. Zumindest Wähler, die politisch

interessiert sind, wissen das.

Auch registriert der Wähler, dass Griechenland zwangsweise verhaftet

und im Euro gehalten wird, gegen jede Vernunft, auf Kosten kommender

Generationen im gesamten Euroraum, unter Hinnahme von

Arbeitsplatzverlusten, weiterem Abbau von Bildungschancen.

Die Rettung Griechenlands wird so nicht in absehbarer Zeit zu

bewältigen sein, die Krise nicht beendet werden können. Unter Umständen

werden noch unsere Enkel den Preis für diese verfehlte Politik bezahlen

müssen, unter Hinnahme von Niedriglöhnen und der Euroraum wird lange

unter sinkenden Einnahmen zu leiden haben, weil die Wirtschaft sicher

über zwei Dekaden Schwierigkeiten haben dürfte, auf dem immer mehr

schrumpfenden Binnenmarkt ihre Produkte abzusetzen.

Dass sich über kurz oder lang demnächst auch die vom Export

abhängigen Wirtschaftszweige verabschieden dürften, ist keine Frage,

denn der zur Verfügung stehende Bewerberpool wird bildungsseitig, da in

diesem Bereich finanzpolitisch immer zuerst gestrichen wird, schlechte

Voraussetzungen mitbringen, was der Exportwirtschaft in anderen Staaten,

die ohnehin schon heute oft über einen jüngeren, größeren und besser

ausgebildeten Personalstock verfügen, massive Vorteile bietet.

Stehen dann dort noch Steuervorteile im Raum, hat Europa ausgespielt

auf den sich immer schneller veränderten Märkten, zumal hier

Innovationen bereits heute massiv durch bürokratische und oft zu

giftgrün gefärbte politische Gesetzgebung verhindert wird.

denise-a. langner-urso/menschenzeitung.de